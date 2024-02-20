Feyza Altun tutuklama istemi ile hakimliğe sevk edildi

Avukat Feyza Altun, sosyal medyada şeriat hakkında bir mesaj paylaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Feyza Altun'un Beykoz'daki evi soruşturma kapsamında arandı. Arama sonrası Altun sağlık kontrolü için gözaltına alındı. Altun, sağlık kontrolü sırasında "Türkiye şeriatla yönetilmedi, yönetilmeyecek. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye laik bir ülkedir." ifadelerini kullandı. Altun, sağlık kontrolünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Emniyette işlemleri biten Altun, Beykoz Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık, Altun'un ifadesine başvurdu ve tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdi.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun, İstanbul'da 1987 yılında dünyaya geldi. Altun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Altun, "İnsan Hakları Hukuku" alanında yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. Altun, avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak biliniyor. Altun, 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle katıldığı duruşma ile uzun süre konuşulmuştu.