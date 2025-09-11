Fico: AB'nin Rusya Yaptırımlarını Desteklemek İçin İklim ve Enerji Koşulu

Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB'nin Rusya'ya yeni yaptırım paketini, otomobil ve ağır sanayiyle uyumlu gerçekçi iklim hedefleri ve enerji önerileri gelene dek desteklemeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 20:46
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerini desteklemeyeceğini, öncelikle otomobil üreticileri ve ağır sanayiyle uyumlu gerçekçi iklim hedefleri ile enerji politikasına dair somut öneriler sunulması gerektiğini belirtti.

Bratislava'daki Ortak Basın Toplantısı

Fico, başkent Bratislava'da AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği ortak basın toplantısında, AB Komisyonu'ndan beklentilerini dile getirdi. Fico, Komisyonun sadece Slovakya değil, sanayi kesimlerinin ihtiyaçlarını gözeten öneriler sunmadan yeni bir yaptırım paketini onaylamayacaklarını vurguladı.

Başbakan ayrıca, Avrupa'daki elektrik fiyatları konusunda da gerçekçi öneriler sunulmadığı sürece hiçbir yaptırım paketine onay vermeyeceklerini söyledi.

Fico'nun Eleştirileri ve Çarpıcı Soru

Fico, AB'nin Ukrayna'daki savaşa harcadığı enerjinin barış çabalarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, yaptırım paketlerinin etkinliğine ilişkin şüphelerini dile getirdi. Fico'nun sözleriyle: "Rusya'nın savaşa yönelik yaklaşımını değiştirmek için kaç tane yaptırım paketi geçirmeliyiz? İlki işe yaramadı, 18'incisi de öyle."

Costa'dan Birlik ve Enerji Vurgusu

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Slovakya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlenmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti ve yeni atmosferi sıcak bulduğunu söyledi. Costa, Fico'ya farklı görüşler arasında birlik ve uzlaşmaya katkıda bulunmak için gösterdiği kişisel çaba nedeniyle teşekkür etti.

Costa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin AB'nin ekonomik güvenliği üzerinde de büyük etkisi bulunduğunu vurguladı ve Slovakya'ya enerji tedarikinin güvenliğinin AB için bir öncelik olduğunu kaydetti.

