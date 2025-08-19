DOLAR
Fidan-Barrot Telefonda Görüştü: Alaska ve Washington Zirveleri Rusya-Ukrayna'ya Odaklandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jean-Noel Barrot ile Alaska ve Washington'daki liderler toplantılarını, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesini görüşmek üzere telefonda görüştü.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:26
Fidan-Barrot Telefonda Görüştü

Alaska ve Washington toplantıları ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Alaska ve Washington'da liderler seviyesinde yapılan toplantılar masaya yatırıldı.

Taraflar, söz konusu toplantıların Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen çabalar bağlamında ele alındığını aktardı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının açıklamalarıyla kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

