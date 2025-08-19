Fidan-Barrot Telefonda Görüştü: Alaska ve Washington Zirveleri Rusya-Ukrayna'ya Odaklandı

Fidan-Barrot Telefonda Görüştü
Alaska ve Washington toplantıları ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Alaska ve Washington'da liderler seviyesinde yapılan toplantılar masaya yatırıldı.
Taraflar, söz konusu toplantıların Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen çabalar bağlamında ele alındığını aktardı.
Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının açıklamalarıyla kamuoyuna yansımaya devam ediyor.