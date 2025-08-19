Fidan-Barrot Telefonda Görüştü: Alaska ve Washington Zirveleri Rusya-Ukrayna'ya Odaklandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jean-Noel Barrot ile Alaska ve Washington'daki liderler toplantılarını, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesini görüşmek üzere telefonda görüştü.