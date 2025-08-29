Fidan: Filistinlilerin Direnişi Tarihi Değiştirecek

Fidan: Filistinlilerin direnişi tarihin akışını değiştirecek

Dışişleri Bakanı'nın çarpıcı değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: (Filistinlilerin İsrail'e karşı) Bu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır.

Açıklamada Fidan, direnişin hem sembolik hem de yapısal etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Sözlerinde mevcut düzenin sorgulanacağı ve değişim potansiyelinin altı çizildi.

Filistin, İsrail ve direniş temalarını öne çıkaran bu değerlendirme, bölgesel dinamikler açısından önemli bir vurgu niteliği taşıyor.