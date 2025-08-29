DOLAR
Fidan: Filistinlilerin Direnişi Tarihi Değiştirecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişinin tarihin akışını değiştireceğini ve ezilenlerin sembolü olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:49
Dışişleri Bakanı'nın çarpıcı değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: (Filistinlilerin İsrail'e karşı) Bu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır.

Açıklamada Fidan, direnişin hem sembolik hem de yapısal etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Sözlerinde mevcut düzenin sorgulanacağı ve değişim potansiyelinin altı çizildi.

Filistin, İsrail ve direniş temalarını öne çıkaran bu değerlendirme, bölgesel dinamikler açısından önemli bir vurgu niteliği taşıyor.

