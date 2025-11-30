Fidan: "İç İhtilaflar İslam Dünyasında Zamanı Boşa Harcıyor" — Pezeşkiyan İşbirliğine Çağırdı

Türkiye-İran liderleri İslam dünyasında dayanışma ve ortak hareket mesajı verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ile İslam dünyasında birlik vurgusu öne çıktı.

Pezeşkiyan, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "köklü, özgün ve geniş bir gelişme kapasitesine sahip" olduğunu belirterek İslam ülkelerinin birlik, dayanışma ve tecrübe paylaşımıyla hareket etmeleri halinde "hiçbir gücün Müslüman milletlere sorun çıkaramayacağını" vurguladı.

Avrupa'nın uzun savaş ve çatışma tarihine rağmen ortak mali ve siyasi yapılar kurabildiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, İslam dünyasının çok daha derin kültürel ve medeniyetsel ortaklıklara sahip olduğunu kaydetti. Pezeşkiyan, "Farklılıkları bir kenara bırakarak ticaret, bilgi ve kültür akışını birbirine bağlamamız halinde uyumlu işbirliği ve ortak gelişim yolunun rahatlıkla mümkün olacağını" söyledi.

Pezeşkiyan, bölgedeki krizlerin bir kısmının "bazı müdahaleci aktörlerin kurduğu komploların ve körüklediği ayrılıkların ürünü" olduğunu belirtti ve bu çevrelerin bölgeye yanlış niyet ve politikalarını dayatmaya çalıştığını ifade etti. "Ticaretin, bilimin ve kültürün geçtiği sınırların terörizm ve silaha hiçbir zaman geçit vermeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Hakan Fidan ise Pezeşkiyan'ın İslam dünyasına ilişkin iyi niyeti ve duyarlılığını takdir ettiklerini belirterek görüşlerle tam uyum içinde olduklarını söyledi. Fidan, "İç ihtilafların İslam dünyasında değerli zamanı boşa harcattığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı ve zamanın ruhunun ortak, kolektif işbirliğini kaçınılmaz kıldığını vurguladı.

Fidan ayrıca İslam ülkelerinin bugün ortak, eşit ve uyumlu bir adımla işbirliklerini geliştirme zamanı olduğunu belirterek, "İran ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı İslam ülkeleri, diğer Müslüman ülkelerle birlikte hareket ederek, ümmetin önündeki büyük ayrılık taşını ortadan kaldırabilir" dedi.

