Fidan: "İç İhtilaflar İslam Dünyasında Zamanı Boşa Harcıyor" — Pezeşkiyan İşbirliğine Çağırdı

Fidan ve Pezeşkiyan, Türkiye-İran bağlarını vurgulayıp İslam dünyasında iç ihtilafların zamanı heba ettiğini belirtti; birlik, dayanışma ve kültürel-ticari işbirliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:21
Fidan: "İç İhtilaflar İslam Dünyasında Zamanı Boşa Harcıyor" — Pezeşkiyan İşbirliğine Çağırdı

Fidan: "İç İhtilaflar İslam Dünyasında Zamanı Boşa Harcıyor" — Pezeşkiyan İşbirliğine Çağırdı

Türkiye-İran liderleri İslam dünyasında dayanışma ve ortak hareket mesajı verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ile İslam dünyasında birlik vurgusu öne çıktı.

Pezeşkiyan, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "köklü, özgün ve geniş bir gelişme kapasitesine sahip" olduğunu belirterek İslam ülkelerinin birlik, dayanışma ve tecrübe paylaşımıyla hareket etmeleri halinde "hiçbir gücün Müslüman milletlere sorun çıkaramayacağını" vurguladı.

Avrupa'nın uzun savaş ve çatışma tarihine rağmen ortak mali ve siyasi yapılar kurabildiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, İslam dünyasının çok daha derin kültürel ve medeniyetsel ortaklıklara sahip olduğunu kaydetti. Pezeşkiyan, "Farklılıkları bir kenara bırakarak ticaret, bilgi ve kültür akışını birbirine bağlamamız halinde uyumlu işbirliği ve ortak gelişim yolunun rahatlıkla mümkün olacağını" söyledi.

Pezeşkiyan, bölgedeki krizlerin bir kısmının "bazı müdahaleci aktörlerin kurduğu komploların ve körüklediği ayrılıkların ürünü" olduğunu belirtti ve bu çevrelerin bölgeye yanlış niyet ve politikalarını dayatmaya çalıştığını ifade etti. "Ticaretin, bilimin ve kültürün geçtiği sınırların terörizm ve silaha hiçbir zaman geçit vermeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Hakan Fidan ise Pezeşkiyan'ın İslam dünyasına ilişkin iyi niyeti ve duyarlılığını takdir ettiklerini belirterek görüşlerle tam uyum içinde olduklarını söyledi. Fidan, "İç ihtilafların İslam dünyasında değerli zamanı boşa harcattığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı ve zamanın ruhunun ortak, kolektif işbirliğini kaçınılmaz kıldığını vurguladı.

Fidan ayrıca İslam ülkelerinin bugün ortak, eşit ve uyumlu bir adımla işbirliklerini geliştirme zamanı olduğunu belirterek, "İran ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı İslam ülkeleri, diğer Müslüman ülkelerle birlikte hareket ederek, ümmetin önündeki büyük ayrılık taşını ortadan kaldırabilir" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE, "İÇ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE, "İÇ İHTİLAFLARIN İSLAM DÜNYASINDA DEĞERLİ ZAMANI BOŞA HARCATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rubio: Ukrayna'yı Bir Daha İşgalle Karşılaşmayacak Şekilde Güvende Kılmak İstiyoruz
2
Çaycuma'da BAL Maçında Arbede: 2 Gözaltı
3
Esenyurt'ta Alacak-Verecek Kavgası: Silah ve Bıçaklı Saldırı, 8 Yaralı
4
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Germir Mahallesi'nde 1 Yaralı
5
Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' İçin Gençlerle Buluştu
6
Kapadokya Üniversitesi Hazırladı: Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030
7
Van TV Full HD ile Yeniden Yayında

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı