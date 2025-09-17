Fidan, Suudi ve Mısırlı Mevkidaşlarıyla Gazze ve BM Genel Kurulu Hazırlıklarını Görüştü

Fidan, Suudi ve Mısırlı Mevkidaşlarıyla Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Kilit gündem: Gazze gelişmeleri ve BM Genel Kurulu hazırlıkları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca, haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıklarını değerlendirdi.

Görüşmelerde taraflar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ve bölgedeki insani ve siyasi gelişmelerin yakından takip edilmesine vurgu yapıldı.

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı yetkilileri