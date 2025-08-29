DOLAR
Fidan TBMM'de Gazze'yi Anlattı: "En Büyük Direniş Şimdi Başlıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda Gazze'deki soykırımı, bölgesel gerilimi ve Türkiye'nin aldığı tedbirleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan gelişmeleri, İsrail'in saldırılarını ve bölgedeki son durumu TBMM Genel Kurulu'na sundu. Oturuma TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti.

Genel Kurul'da yapılan değerlendirme

Bakan Fidan, konuşmasında "Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir" ifadelerine yer verdi ve Gazze'deki tablonun son derece vahim olduğunu vurguladı.

Fidan, "Gelinen süreci kısaca özetlersek, İsrail iki yıldır Gazze'de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır." dedi. Ayrıca Gazze'de soykırımın daha da derinleştiğini, Batı Şeria'da fiili ilhak adımlarının başladığını ve gerilimin İran-İsrail hattında 12 günlük bir savaşa dönüştüğünü belirtti.

Fidan, saldırıların Lübnan ve Suriye'ye sıçradığını, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların arttığını kaydetti. Bu tablonun Türkiye ve bölge için ağır bir kırılmaya işaret ettiğini söyledi.

Direniş ve Türkiye'nin tutumu

Bakan, Filistinlilerin İsrail ordusuna karşı sürdürdüğü direnişe dikkat çekerek "Ancak en büyük direniş şimdi başlamaktadır. Belki bu kan hemen durmayacaktır. Ancak eminiz ki bu kutlu direniş, tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin herhangi bir tehcir planına karşı olduğunu belirterek "Türkiye olarak Filistin halkının hangi şekilde ve isim altında olursa olsun Gazze'den tehcirini öngören planlara karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür." dedi.

Suriye ve bölgedeki riskler

Konuşmasında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve bölgede sürdürdüğü işgal eğilimlerine de değinen Fidan, "Golan Tepelerindeki işgalini genişlettiğini, Suriye topraklarının içine kadar girdiğini ve Şam'ı vuracak kadar cüretkar bir hezeyan içerisine girdiğini" söyledi.

Fidan, "İsrail Suriye'deki hassas noktaları kaşıyarak istikrarlı, güçlü, milli birlik ve beraberliğini sağlamış ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye istemediğini açıkça göstermiştir. Suriye'nin kadim ve değerli topluluklarının bu çarpık hedefler doğrultusunda istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar ve ticari adımlar

Bakan, İsrail'in bölgeye yönelik eylemlerinin uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe saydığını belirterek bu tutumu "terör devleti zihniyeti" ile nitelendirdi.

Fidan, Türkiye'nin attığı adımları şöyle özetledi: "Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke bulunmamaktadır. İsrail'e silah ile mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin ülkemiz limanlarına girmesine, uçakların ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz."

(Sürecek)

