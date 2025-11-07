Fidan: Türkiye’nin AB Üyeliği Stratejisi Değişmedi — Romanya ile Savunma ve Karadeniz İşbirliği

Fidan: Türkiye’nin AB üyeliğine dönük stratejik yaklaşımı değişmemiştir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oan Toiu ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye‑Romanya ilişkilerinin çok boyutlu iş birliği gündemini değerlendirdi.

Görüşmenin ana başlıkları

Toplantıda savunma sanayii, Karadeniz güvenliği, Balkanlar, Gazze süreci ve Türkiye‑Avrupa Birliği ilişkileri öne çıktı. Fidan, toplantıda dile getirdiği mesajlarda hem bölgesel iş birliğine hem de Türkiye’nin AB ile yakalaması gereken ivmeye vurgu yaptı.

Savunma sanayii: HİSAR sınıfı korvet ve ortak üretim

Fidan, savunma sanayiinin iki ülke arasında hızla gelişen bir alan olduğunu belirterek, "Romanya’nın ülkemizden tedarik etmeyi planladığı HİSAR sınıfı korvet bu alandaki iş birliğimiz için önemli bir adım olacaktır" dedi. Ayrıca Romanya ile ortak üretim gerçekleştirme niyetinde olduklarını ve iki tarafı da fayda sağlayacak projelere hazır olduklarını ifade etti. Fidan, Romanyalı yatırımcıları Türkiye’deki yatırım fırsatlarını yakından tanımaya ve Türk şirketleriyle iş birliğini artırmaya davet etti.

Karadeniz: Güvenlik ve bölgesel istikrar

Karadeniz’in, Romanya ile geliştirilen yapıcı iş birliğinin önemli bir uygulama sahası olduğunu söyleyen Fidan, "Karadeniz’in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarın da anahtarı" değerlendirmesinde bulundu. Rusya‑Ukrayna Savaşı sonrası bu gerçeğin daha belirgin hale geldiğini vurgulayan Bakan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla kıyıdaş müttefiklerle iş birliğine önem verdiklerini aktardı.

Fidan, Romanya ve Bulgaristan ile yürütülen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirler Görev Grubunun 2024 Temmuz ayından bu yana başarılı şekilde faaliyet gösterdiğini; görev grubunun önümüzdeki dönemde kritik altyapının korunması gibi ek sorumluluklar üstlenmesinin Türkiye açısından faydalı olacağını belirtti. Ayrıca Karadeniz’in iki yakasındaki ortak sorumlulukla gıda ve enerji tedarik yollarının güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Balkanlar ve bölgesel takip

Fidan, Rumen mevkidaşıyla Balkanlar’ı da ele aldıklarını, bölgenin zaman zaman stratejik kırılganlıklar barındırdığını ve bu yüzden yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye‑AB ilişkileri: Strateji ve beklentiler

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde Romanya’nın desteğini takdirle karşıladığını belirten Fidan, "Türkiye’nin AB üyeliğine dönük stratejik yaklaşımı defaatle ifade ediyoruz, değişmemiştir" sözlerini yineledi. Değişen dengelerin Türkiye ile Avrupa’nın birbirini tamamlayıcı unsurlar olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Fidan, Avrupalı liderlerin son dönemde dile getirdiği yapıcı mesajların ilişkilerdeki tıkanmaları aşmak için fırsat sunduğunu belirterek Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması yönündeki beklentilerini paylaştı.

Avrupa güvenlik mimarisi ve Türkiye’nin rolü

Avrupa’nın Güvenlik Mimarisi gündemine de değinen Fidan, sürecin uzun vadeli ve stratejik bakışla ele alınması gerektiğini söyledi. Bu bağlamda Türkiye’nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi Mekanizmasına etkin katılımının Avrupa güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca AB’nin yeni Karadeniz stratejisinin uygulanmasında Romanya’nın Türkiye ile yakın eş güdüme destek vereceğine güvendiklerini ifade etti.

Gazze süreci ve diplomasi

Gazze’deki duruma ilişkin olarak Fidan, İstanbul’da Gazze konulu bir toplantı düzenlendiğini hatırlatarak sürecin kalıcı bir zemine oturması için daha fazla ortak çaba gerektiğini söyledi. "Gazze’deki sürecin ilerletilmesi için Filistin tarafı yapıcı bir yaklaşım sergilemekte" dedi ve rehinelerin teslimi ile cesetlerin iadesi için gösterilen çabayı bu yapıcı tutumun somut örneği olarak nitelendirdi.

Fidan, İsrail’in yardımların dolaştırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini; Gazze’ye giren kamyonların önemli bir kısmının ticari yük taşıdığını ve insani yardımların sahaya ulaşmadığını belirterek bu durumu kabul edilemez bulduklarını vurguladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir taslak sunulmasının öngörüldüğünü ve Türkiye’nin bu taslağa ilişkin görüşlerini paylaştığını aktardı.

Ekonomi ve yatırım

Romanya Dışişleri Bakanı Oan Toiu, Romanya’nın Türkiye ile ekonomik iş birliğini daha da artırmak istediklerini belirtti. Toiu, Romanya’daki yatırımcıların Türkiye’deki yatırımları sayesinde ticari ilişkilerin sayısını ve hacmini büyütmek istediklerini, özellikle enerji, ulaştırma, tarım ve gıda sektörlerinin bu iş birliğinin temel unsurları olduğunu ifade etti.

Toiu ayrıca, Romanya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği desteği yeniden teyit ederek, "Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği Karadeniz bölgesindeki güvenliğin sağlanması için de önemli bir nokta" olduğunu söyledi.

Görüşme, iki ülke arasındaki savunma, güvenlik ve ekonomik bağların güçlendirilmesi yönündeki niyet ve pratik adımların paylaşılması ile sona erdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, "TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DÖNÜK STRATEJİK YAKLAŞIMI DEFAATLE İFADE EDİYORUZ, DEĞİŞMEMİŞTİR. DEĞİŞEN DENGELER, TÜRKİYE'YLE AVRUPA'NIN BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ UNSUR OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMAKTADIR" DEDİ.