Fikret Kuşkan, 5. Esenler Film Festivali'nin Jüri Başkanı Oldu

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Esenler Film Festivalinin jüri başkanı oldu. Festival, 13-17 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ulusal ve uluslararası pek çok sinema profesyonelini İstanbul’da ağırlamaya hazırlanan festival, sinema dünyasında önemli bir etkinlik olacak. İlk kez jüri koltuğuna oturacak olan Fikret Kuşkan, kariyerinde birçok film ve diziye imza atarak kendine özgü tarzı ve başarılı oyunculuğuyla geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştır.

Fikret Kuşkan, festival kapsamında moderatörlüğünü yönetmen ve yazar Prof. Dr. Cengis Asiltürkün üstleneceği Ustalık Sınıfı'na katılarak tecrübelerini paylaşacak.

Kısa film yarışmasına 430, yapım destek yarışmasına ise 275 proje ile başvuru yapıldığı belirtilen festival, yurt içinden ve dışından birçok önemli sinemacıyı İstanbullu sanatseverlerle bir araya getirecek. Kısa filmlere sağlanan nakdi ve ayni yapım destek ödülleri ile sektöre önemli katkılarda bulunan festivalde, sinema profesyonelleri buluşmaları, söyleşiler, film galaları ve ustalık sınıfları gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.