Fildişi Sahili, Fransız Askeri Üssünü Devralıyor

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın Önemli Açıklaması

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ocak ayı içerisinde ülkedeki Fransız askeri üssünün Fildişi Sahili'ne devredileceğini duyurdu. Ülkenin yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bu önemli değişimle ilgili bilgiler paylaştı.

Fransız Üsse Yeni İsim

Abidjan'daki Fransız üssünün, bu ay Fildişi Sahili'ne teslim edileceğine dikkat çeken Ouattara, üsse ülkenin ilk Genelkurmay Başkanı General Thomas d'Aquin Ouattara'nın isminin verileceğini belirtti.

Fransa'nın Afrika'daki Mevcudiyeti

Fransa, Batı Afrika'daki önemli müttefiki olarak kabul edilen Fildişi Sahili'nde yaklaşık 600 askeri bulunduruyordu. Ancak son yıllarda, sömürge döneminin sona ermesinin ardından kıtada birçok ülkeden geri çekilmek zorunda kalmış durumda. Fransa, Afrika'daki varlığını yalnızca Cibuti (1500 asker) ve Gabon'da (350 asker) sürdürecek.

Diğer Ülkelerdeki Gelişmeler

Geçtiğimiz dönemde Çad ve Senegal, ülkelerindeki Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti. Çad'daki Fransız askerlerinin çekilme süreci geçen yıl aralık itibarıyla başlamışken, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de bu yıl içerisinde ülkedeki yaklaşık 350 Fransız askerinin ayrılacağını duyurdu. Ayrıca Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkeler, yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile askeri iş birliği anlaşmalarını feshederek ülkelerindeki Fransız askerlerini gönderdi.