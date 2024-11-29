Filipinler Başkanı Marcos: Sara Duterte'nin Azli Zaman Kaybı

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Duterte'nin Azlini Zaman Kaybı Olarak Nitelendirdi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, kendisine yönelik tehditle gündeme gelen Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin azlini görüşmenin Kongre için zaman kaybı olacağını ifade etti.

Duterte'nin, "belirsiz bir komplo sonucu öldürülmesi halinde Başkan için suikastçı tuttuğu" yönündeki iddiaları ülke genelinde tartışmalara yol açtı. Marcos, Duterte'nin bu tehdit edici sözlerinin yargılanmasını talep edenlerin çağrılarına karşılık vererek, bu durumu "bir bardak suda fırtına" olarak değerlendirdi.

Marcos, ayrıca, Duterte'nin azlini görüşmenin Kongre için bir zaman kaybı olacağına dikkat çekerek, "Bu, önemli değil. Tek bir Filipinlinin bile hayatında herhangi bir fark yaratmayacak, o halde neden bununla zaman kaybedelim?" dedi.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım'da Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye, durumu açıklığa kavuşturması için celp göndermişti. Celp, Duterte'nin Ulusal Soruşturma Bürosu'nda hazır bulunması ve iddialara ilişkin soruşturma ile ilgili detayları açıklığa kavuşturması talebini içeriyordu.

Sara Duterte'nin Tartışmalı Suikast İfadesi

Sara Duterte, 23 Kasım tarihinde kendisinin öldürülmesi durumunda, Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu belirtmişti. Bu açıklama, Duterte'nin ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanımıyla ilgili bir soruşturmada, gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik ettiği sırada yapılmıştı.

Duterte'nın ifadeleri toplumsal tepkilere neden oldu. Ardından, "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, yalnızca can güvenliğine dair endişe taşıdığını" belirtti. Başkanlık Sarayı ise bu kadar açık bir tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendirildiğini ve Devlet Başkanı Marcos Jr ile ailesinin güvenliğinin artırıldığını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.