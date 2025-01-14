Filipinler, Çin'in 'dev gemisini' Yasa Dışı İlan Etti

Filipinler, Çin'in Dev Gemisinin Faaliyetlerini Kınadı

Filipinler, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde yer alan özel ekonomik bölgesinde (EEZ) Çin'e ait bir "dev geminin" faaliyetlerini yasa dışı ve provokatif olarak nitelendirerek, Çin’in bölgedeki varlıklarına karşı çıkma kararlılığını vurguladı.

Ulusal Güvenlik Yetkilisinden Açıklama

Filipinler Haber Ajansı (PNA) tarafından bildirilen bilgiye göre, Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Müdür Yardımcısı Jonathan Malaya, düzenlediği basın toplantısında Zambales eyaleti açıklarındaki durumu değerlendirdi. Malaya, Çin deniz kuvvetlerinin yapmış olduğu yasa dışı faaliyetlere göz yummayacaklarını ifade etti ve Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) gemileri ile hava araçlarının, bu ihtilaflı sulardaki dev gemiyi izlemeye devam ettiğini açıkladı.

Çin’in Gemi Çekilmesi Talep Edildi

Ulusal Deniz Konseyi’nin, Çin hükümetine bu geminin bölgeden çekilmesi için resmi başvuruda bulunduğunu belirten Malaya, "Çünkü bu dev gemi, kara sularımızda açıkça yasa dışı olarak bulunuyor." dedi. Ayrıca, Çin'in bölgedeki varlığına karşı duracaklarını belirterek, Filipinli balıkçıların korkutulmasına ve geçim kaynaklarından mahrum bırakılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının merkezi haline gelmiştir. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla bölgenin %80’i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu bölgede hak iddia etmektedir. Çin’in bölgedeki askeri üsleri ve sivil gemi filoları, sadece bölge ülkeleri tarafından değil, ABD tarafından da eleştirilmektedir. Ayrıca, 2016 yılında Lahey’deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu üzerine, Çin’in Güney Çin Denizi’nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.