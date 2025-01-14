Filipinler, Çin'in 'dev gemisini' Yasa Dışı İlan Etti

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde görülen Çin'e ait dev geminin yasadışı ve provokatif faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:24
Filipinler, Çin'in 'dev gemisini' Yasa Dışı İlan Etti

Filipinler, Çin'in Dev Gemisinin Faaliyetlerini Kınadı

Filipinler, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde yer alan özel ekonomik bölgesinde (EEZ) Çin'e ait bir "dev geminin" faaliyetlerini yasa dışı ve provokatif olarak nitelendirerek, Çin’in bölgedeki varlıklarına karşı çıkma kararlılığını vurguladı.

Ulusal Güvenlik Yetkilisinden Açıklama

Filipinler Haber Ajansı (PNA) tarafından bildirilen bilgiye göre, Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Müdür Yardımcısı Jonathan Malaya, düzenlediği basın toplantısında Zambales eyaleti açıklarındaki durumu değerlendirdi. Malaya, Çin deniz kuvvetlerinin yapmış olduğu yasa dışı faaliyetlere göz yummayacaklarını ifade etti ve Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) gemileri ile hava araçlarının, bu ihtilaflı sulardaki dev gemiyi izlemeye devam ettiğini açıkladı.

Çin’in Gemi Çekilmesi Talep Edildi

Ulusal Deniz Konseyi’nin, Çin hükümetine bu geminin bölgeden çekilmesi için resmi başvuruda bulunduğunu belirten Malaya, "Çünkü bu dev gemi, kara sularımızda açıkça yasa dışı olarak bulunuyor." dedi. Ayrıca, Çin'in bölgedeki varlığına karşı duracaklarını belirterek, Filipinli balıkçıların korkutulmasına ve geçim kaynaklarından mahrum bırakılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının merkezi haline gelmiştir. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla bölgenin %80’i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu bölgede hak iddia etmektedir. Çin’in bölgedeki askeri üsleri ve sivil gemi filoları, sadece bölge ülkeleri tarafından değil, ABD tarafından da eleştirilmektedir. Ayrıca, 2016 yılında Lahey’deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu üzerine, Çin’in Güney Çin Denizi’nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Taksici, Müşterilerini Sarhoş Edip Taciz Etti İddiasıyla Gözaltına Alındı
2
Bahçeli: Yunanistan'ın Ege'deki Silahlanması Tarihi Bir Yanlıştır
3
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Yurt İçinde ve Dışında Dört Konser Veriyor
5
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
6
Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
7
İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler Sanatseverleri Bekliyor

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!