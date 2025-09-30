Filipinler'de 6,9 Büyüklüğündeki Deprem: 5 Ölü

Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki deprem: 5 kişi yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME 2 - Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Merkez üssü ve sarsıntının ayrıntıları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, önce 6,7 olarak duyurulan büyüklüğün daha sonra 6,9 olarak güncellendiği ve merkez üssünün Cebu eyaletinin Bogo kentinin yaklaşık 17 kilometre açıkları olduğu belirtildi.

Uyarılar ve bölgedeki hasar

Yetkililer, denizde güçlü akıntılar ve deniz seviyesinde hızlı değişiklikler olabileceği uyarısında bulunarak, bölge sakinlerine kıyı şeridine yaklaşmamalarını çağırdı. Deprem sonucu Cebu'daki Daanbantayan kasabasında taşından inşa edilmiş bir kilisenin yıkıldığı ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Sarsıntıyı hisseden sakinler sokaklara döküldü.

Can kaybı ve yetkili açıklaması

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'un haberine göre, polis yetkililerinden Jan Ace Elcid Layug, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Jeofiziksel bağlam

Filipinler, dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olup, Pasifik Deprem Kuşağı (diğer adıyla "ateş çemberi") içinde yer alıyor.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Deprem sonrası halk evlerini terk etti, tarihi kiliseler kısmen yıkıldı ve Cebu City’deki bir hastaneden hastalar tahliye edildi.