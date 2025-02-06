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Filipinler'de ABD Ordusuna Ait Uçak Düşmesi: 4 Ölü

Filipinler'in güneyinde ABD ordusuna ait bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:42
Filipinler'de ABD Ordusuna Ait Uçak Düşmesi: 4 Ölü

Filipinler'de Uçak Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in güneyinde, ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçağın pirinç tarlasına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Manila Büyükelçiliği ve Filipinli yetkililer, Maguindanao del Sur eyaletinde meydana gelen bu üzücü olayı doğruladı. Kanishka Gangopadhyay, ABD Büyükelçiliği yetkilisi, uçağın ABD ordusuyla anlaşmalı olduğunu ve ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın (USINDOPACOM) kazaya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.

Güvenlik yetkilisi Ameer Jehad Tim Ambolodto, enkazdan 4 yabancı uyruklu kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti. Yerel medya, kazanın Beech King Air 300 model uçağının Ampatuan bölgesindeki bir pirinç tarlasına düştüğünü bildirmektedir.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

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