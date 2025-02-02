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Filipinler'de Helikopter Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti

Filipinler’de helikopterin düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:15
Filipinler'de Helikopter Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti

Filipinler'de Helikopter Kazası

Filipinler'in Nueva Ecija kentinin Guimba bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, Sivil Havacılık İdaresi (CAAP) Sözcüsü Eric Apolonio, özel helikopterin Manila'dan Baguio'ya hareket ettiğini açıkladı.

Apolonio, helikopterin dönüşte, tek yolcusunu bıraktıktan sonra yerel saatle 17.00 sularında Nueva Ecija kentinin Guimba bölgesinde düştüğünü belirtti. Pilotun kazada hayatını kaybettiğini dile getiren Apolonio, yakıt ikmali için Binalonan Havaalanı'na uğrayan helikopterin kalkışta motorunun zorlukla çalıştığını öğrendiklerini bildirdi.

Apolonio, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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