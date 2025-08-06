DOLAR
Filipinler'de İlk Modern Konuşma Terapi Odası TİKA Desteğiyle Açıldı

TİKA, Filipinler'de duyma engelliler okulunda ülkenin ilk modern konuşma terapi odasını açarak özel eğitime katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:58
Filipinler'de İlk Modern Konuşma Terapi Odası TİKA Desteğiyle Açıldı

Filipinler'in İlk Modern Konuşma Terapi Odası TİKA ile Hayata Geçti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'in devlete ait tek duyma engelliler okulunda ülkenin ilk modern konuşma terapi odasını kurarak özel gereksinimli bireylerin eğitimine büyük katkı sağladı.

Filipinler Duyma Engelliler Okulu'nda Yeni Dönem

TİKA tarafından sağlanan destekle, Filipinler’in 117 yıllık köklü eğitim kurumlarından biri olan ve devlete bağlı tek duyma engelliler okulu olarak faaliyet gösteren Filipinler Duyma Engelliler Okulu'nda açılan bu terapi odası, 650 öğrencinin eğitim gördüğü kampüste faaliyete geçti.

Proje kapsamında oluşturulan odada, belirli düzeyde işitme yetisine sahip öğrencilerin dil ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla konuşma analiz sistemleri, işitsel eğitim cihazları ve görsel-işitsel destek üniteleri gibi modern ekipmanlar ile donatıldı. Bu özel sınıf, eğitim uzmanlarına gelişmiş terapi imkanları sunarak bireyselleştirilmiş eğitim planlarının daha etkin bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyor.

Öğrencilerin Geleceği İçin Önemli Bir Adım

Konuşma terapi odasının açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Jordan S. Madronio, "Türkiye’nin cömert destekleriyle kurulan bu terapia odası, öğrencilerimizin işitsel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına ve akranlarıyla daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olacak. Bu destek, fırsat eşitsizliklerini azaltma yönünde çok önemli bir yatırım." dedi.

Terapist Jennifer Joy M. Mendoza, “Modern terapi odasında kullandığımız teknoloji sayesinde öğrencilerin ilerlemesini yakından takip edebiliyor, anında geri bildirim sunabiliyoruz. Bu da kalıcı gelişim açısından büyük katkı sağlıyor.” diye belirtti.

Aileler de Destekten Memnun

Projenin toplumsal etkisini paylaşan veli Analyn Servantes, “Tedavi süreci boyunca oğlumun iletişim becerileri büyük ölçüde gelişti. Artık sınıfta öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurabiliyor. Bu da öz güvenini artırdı.” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen bu proje ile Filipinler'de özel eğitime erişimin kalitesinin artırılması hedeflenmekte; böylece duyma engelli bireylerin akademik başarıları, öz güvenleri ve toplumsal hayata aktif katılımları desteklenmektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'in devlete ait tek duyma engelliler okulunda ülkenin ilk modern konuşma terapi odasını kurarak eğitime ve özel gereksinimli bireylerin topluma katılımına katkı sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'in devlete ait tek duyma engelliler okulunda ülkenin ilk modern konuşma terapi odasını kurarak eğitime ve özel gereksinimli bireylerin topluma katılımına katkı sağladı.

