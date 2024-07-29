Filipinler'de Tanker Kazası: Yakıt Sızıntısının Etkileriyle Mücadele

Filipinler'de Tanker Alabora Oldu

Filipinler'in Bataan bölgesi açıklarında 25 Temmuz’da "MT Terra Nova" isimli tanker, yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıırken alabora oldu. Bu olay, deniz ve halk sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratma riski taşıyor.

Kurumlar Ortak Çalışıyor

Filipinler Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasında, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte kötü durumu değerlendirmek için incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, Filipinler Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (UPMSI), Filipin Uzay Ajansı, Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi gibi kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıldığı kaydedildi.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Yapılan açıklamalarda, yakıt sızıntısının deniz yaşamı ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla atık arıtma prosedürlerinin uygulandığı duyuruldu. Ayrıca, sızıntının karaya veya kıyıya yakın bölgelere ulaşmasını engellemek için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Balık Örnekleri Test Ediliyor

Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu, olay yerinde test amaçlı balık örnekleri alındığını ve bu örneklerin incelendiğini bildirdi. Şu ana kadar duyusal analizden geçen balıkların, zararlı maddeler açısından üçüncü taraf laboratuvarlarında test edilmeye devam ettiği belirtildi.

Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ilgili kurumlara petrol sızıntısının yarattığı çevresel etkilerin değerlendirilmesi için talimat verdi. Olayın sonuçlarını en aza indirmek için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmakta.