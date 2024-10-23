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Filipinler'de Tropik Fırtına Öncesi Şiddetli Yağışlar ve Seller Etkili Oldu

Filipinler, Trami Tropik Fırtınası öncesi yoğun yağışlar ve sellerle mücadele ediyor. Hayatını kaybedenler ve kayıplar var.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:35
Filipinler'de Tropik Fırtına Öncesi Şiddetli Yağışlar ve Seller Etkili Oldu

Trami Tropik Fırtınası Öncesinde Yağışlar

Filipinler, yaklaşan Trami Tropik Fırtınası nedeniyle etkileyici bir doğal olayla karşı karşıya. Ülkede meydana gelen şiddetli yağışlar, sellerin yanı sıra yaşamı olumsuz etkileyen olayları da beraberinde getiriyor.

Hükümetten Açıklama

Ülkenin hükümet yetkilileri, Pasifik Okyanusu'ndan karaya yaklaşan fırtına öncesinde alınacak tedbirlere dair önemli bilgiler paylaştı. Olumsuz hava koşullarının neden olduğu bir ağaç dalının kırılması sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kayıp ve Tahliye Durumu

Yağışlar ve sel nedeniyle kaybolanların sayısının yedi olduğu ifade edilirken, binaların çatılarında mahsur kalan birçok kişi, acil durum sığınaklarına tahliye edildi.

Kapalı Kurumlar ve Uyarılar

Devlet daireleri ve okullar, güvenlik önlemleri gereğince kapatıldı. Fırtınanın etkisi altındaki bölgeler dışında kalan birçok şehirde de olası tehlikelere karşı halk uyarıldı.

Tahliye Hazırlıkları

Yetkililer, yaklaşan fırtına için hızlı bir hazırlık sürecine girdiklerini ve askeri hava araçları ile gemilerin tahliye işlemlerinde kullanılacağını açıkladı.

Fırtınanın Gelişimi

Trami Tropik Fırtınası'nın 24 Ekim sabahı erken saatlerde Filipinler kıyılarına ulaşması bekleniyor, bu nedenle halkın dikkatli olması ve yetkililerin talimatlarına uyması önem arz ediyor.

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