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Filipinler'de Tropikal Fırtınalar Can Aldı

Filipinler'de Ferdie, Gener ve Helen fırtınaları 23 can aldı, 1 milyon kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:20
Filipinler'de Tropikal Fırtınalar Can Aldı

Filipinler'de Tropikal Fırtınalar Can Aldı

Filipinler, Ferdie, Gener ve Helen adında üç tropikal fırtınanın etkisi altında. Bu doğal afetler, ülke genelinde 23 kişinin ölümüne, 13 kişinin yaralanmasına ve 15 kişinin kaybolmasına neden oldu. Yaklaşık bir milyon kişi de bu fırtınalardan etkilendi.

Afet Yönetim Kurulu'ndan Açıklama

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), fırtınaların ardından bir açıklama yaptı. NDRRMC yetkilileri, yaşanan kayıpların yanı sıra fırtınalardan etkilenen 63 bin kişinin sığınaklara tahliye edildiğini belirtti.

Acil Durum Yönetimi Gerekli Bu felaketler, Filipinler'de acil durum yönetiminin ve etkili hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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