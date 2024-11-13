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Filipinler'i Vuran Toraji ve Usagi Tayfunları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Toraji ve Usagi tayfunları, Filipinler'de 195 binden fazla kişiyi etkileyerek tahliyelere yol açtı. Yetkililer uyarılarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:40
Filipinler'i Vuran Toraji ve Usagi Tayfunları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Filipinler'i Vuran Toraji ve Usagi Tayfunları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Filipinler'de yaşanan Toraji ve Usagi tayfunları, ülkede hayatı olumsuz yönde etkileyerek çok sayıda kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Filipinler Haber Ajansı (PNA) tarafından yapılan habere göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tayfunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tayfunlar 195 Binden Fazla Kişiyi Etkiledi

Açıklamada, tayfunların 5 bölgede yaklaşık 195 bini aşkın kişiyi etkilediği ve yaklaşık 53 bin hanenin tahliyeden etkilendiği ifade edildi. Tahliye merkezlerine aktarılan 28 binden fazla kişiye ek olarak, bu merkezlerin dışında yardım alan 4 binin üzerinde kişi bulunduğu belirtildi.

Olumsuz Hava Koşulları ve Yaralanmalar

Tayfunlar neticesinde meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucu 2 kişi yaralandı. Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA) tarafından yapılan açıklamada, Usagi Tayfunu'nun yol açtığı rüzgar hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığı bilgisi verildi. Ayrıca, 48 saat içinde şiddetli yağışların ve okyanusta 2 ila 3 metrelik dalgaların oluşabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlar, küçük deniz taşıtlarıyla denize açılmamaları konusunda bilgilendirildi.

Eğitim ve Tahliye Uygulamaları

Usagi Tayfunu'nun önümüzdeki 24 saat içinde şiddetini artırması bekleniyor. Yetkililer, 11 Kasım'da Toraji Tayfunu'nun etkilediği Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini ve sel ile toprak kayması riski taşıyan 2 bin 500 mahallenin tahliye edileceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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