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Filipinler ve Almanya Savunma İşbirliğini Genişletiyor

Filipinler ve Almanya, savunma alanında işbirliğini artırmak için önemli adımlar atma kararı aldılar.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:26
Filipinler ve Almanya Savunma İşbirliğini Genişletiyor

İki Ülke Arasında Savunma İşbirliği Görüşüldü

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, başkent Manila'da Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Bu toplantıda "savunma alanında işbirliğini genişletme" konusu masaya yatırıldı.

Ortak Açıklama ve Hedefler

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, görüşme sonucunda yayımlanan ortak açıklamada, iki bakanın, ülkeleri arasındaki savunma ilişkilerini yeniden canlandırma konusundaki bağlılıklarını vurguladıkları ifade edildi. Bakanlar, savunma alanında kapsamlı bir işbirliği anlaşmasının imzalanması için anlaşmaya vardıklarını duyurdular.

Gelecek Projeleri ve ASEAN Vurgusu

Ayrıca, açıklamada, Teodoro Jr ve Pistorius'un, iki ülkenin savunma alanında uzun vadeli ilişkiler kurma ve çeşitli ortak projelerde yer alma konularında da mutabık kaldıkları belirtildi. Taraflar, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) içindeki bütünlüğün ve merkeziyetin korunmasının önemine de dikkat çekti.

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