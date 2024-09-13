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Filistin Adli Tıp Kurumu'ndan Şok Rapor: Eygi'ye Kurşun Soldan İsebet Etti

Filistin Adli Tıp Kurumu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili raporunu açıkladı. Kurşun soldan isabet etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 07:25
Filistin Adli Tıp Kurumu'ndan Şok Rapor: Eygi'ye Kurşun Soldan İsebet Etti

Eygi'nin Ölümüne İlişkin Rapor Açıklandı

Filistin Adli Tıp Kurumu, Türk ve Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda çarpıcı bulgulara yer verdi. Rapor, Eygi'yi vuran kurşunun, İsrail askerleri tarafından başından hedef alındığını ortaya koydu.

Kurşunun Giriş Açısı

Raporun detaylarına göre, geçen olayda Eygi’yi öldüren kurşun, "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet etti" ifadesiyle açıklandı.

Bu durum, uluslararası gözlemciler arasında da dikkat çekti ve olayın arka planına dair tartışmaları alevlendirdi.

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