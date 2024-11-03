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Filistin Başbakanı Avrupa Parlamentosuna Çağrıda Bulundu

Filistin Başbakanı, Avrupa Parlamentosuna UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına karşı çıkmaları için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 20:16
Filistin Başbakanı Avrupa Parlamentosuna Çağrıda Bulundu

Filistin Başbakanı'ndan Avrupa Parlamentosuna Çağrı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Parlamentosuna önemli bir çağrıda bulundu. Başbakan, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararına karşı durmaları gerektiğini vurguladı.

Ramallah'taki Görüşmeler

Mustafa, Avrupa Parlamentosundan bir heyetle Ramallah'taki ofisinde bir araya gelerek, UNRWA'nın yasaklanmasının, Filistinli mültecilerin dönüş hakkını tehdit ettiğini ve Filistin topraklarındaki insani durumu daha da kötüleştireceğini ifade etti. Bu bağlamda, Avrupa Parlamentosunu bu duruma karşı çıkma konusunda harekete geçmeye davet etti.

Uluslararası Hukukun Korunması

Ayrıca Mustafa, uluslararası hukukun ihlali ile iki devletli çözüme giden yolda ciddi engeller oluşturduğu belirtilen yerleşimlere karşı somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti. İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

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