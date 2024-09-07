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Filistin Başbakanı, Batı Şeria'daki Yeniden İmar Çalışmalarını Başlattı

Filistin Başbakanı, Batı Şeria'daki yıkılan alanların yeniden imarına başladıklarını açıkladı ve uluslararası destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:20
Filistin Başbakanı, Batı Şeria'daki Yeniden İmar Çalışmalarını Başlattı

Mustafa: "Yıkılan Yerleri Yeniden İmar Etmeye Başladık"

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan yerlerin yeniden imarına başladıklarını duyurdu. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mustafa’nın Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ramallah'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşme Detayları

Toplantıda, Batı Şeria ve çevresindeki son gelişmeler üzerinde duruldu. Mustafa, İsrail’in saldırıları sonrası Batı Şeria'nın kuzeyinde meydana gelen yıkımın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Hükümetimiz yıkılan yerleri yeniden inşa etme çalışmalarına başladı," dedi.

İnsani Yardım ve Ateşkes Çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki saldırılara da değinen Mustafa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının uygulanmasının önemine vurgu yaparak, bunun ateşkese ve insani yardımların sağlanmasına yönelik bir yol haritası oluşturacağını belirtti. Böylece Filistin devletinin kurulmasının ve işgale son verilmesinin de önü açılmış olacağını ifade etti.

Almanya'dan Destek Çağrısı

Alman Bakan Baerbock, Gazze’de ateşkes sağlanmasının ve insani yardımın ulaştırılmasının yanı sıra Batı Şeria’da gerilimin durdurulmasının önemini vurguladı. Baerbock, Almanya’nın iki devletli çözüm ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki güçlü desteğini tekrar etti.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla, Hamas tarafından İsrail'e karşı düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda can kaybı yaşandığı bildiriliyor. İsrail, 7 Ekim’de 1200 kaybının yanı sıra 5000’in üzerinde yaralı olduğunu açıklarken, Gazze'deki saldırılarda en az 40.878 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Sivil altyapının hedef alındığı ifade ediliyor, kentteki hastane ve eğitim kurumları da ciddi zararlar görmekte.

İnsani Ara ve Son Gelişmeler

24 Kasım 2023 tarihinde başlayan ve 3 gün uzatılan insani arada, 81 İsrael ve 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştır. Ancak, durum hala kritik ve İsrail, birçok Filistinliyi alıkoymaya devam etmektedir. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise, 691 Filistinli yaşamını yitirmekte ve gerilim devam etmektedir.

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