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Filistin Başbakanı Mustafa ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın Gazze Üzerine Yapılan Görüşmeleri

Filistin Başbakanı Mustafa, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya ile Gazze'deki saldırıları ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:53
Filistin Başbakanı Mustafa ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın Gazze Üzerine Yapılan Görüşmeleri

Filistin Başbakanı ve Japonya Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Görüşme

Filistin Başbakanı Mohammed Mustafa, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüştü. Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa'nın Ivaya ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

İsrail'in Saldırıları ve Gazze'nin Durumu

Açıklamaya göre, Mustafa ve Ivaya arasında, İsrail ordusunun bir yıldan fazla süredir Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar gündeme geldi. Ayrıca, Gazze'ye yönelik bu saldırıların durdurulması için Filistin makamlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu'nda yaptığı çabalar üzerine de görüşme yapıldı.

Japonya'nın Desteği ve Yeniden İmar Çabaları

Filistin Başbakanı, Japonya'nın uluslararası platformlarda Filistin'e yönelik sergilediği olumlu tutumu takdir ederken, Ivaya da Gazze'deki ateşkes çabalarına destek çıkarak, savaş sonrasında Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına katkıda bulunacaklarını ifade etti.

İsrail ve Filistin Arasındaki Gerginlik

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te Filistinlilere yönelik yapılan ihlallere karşı koymak amacıyla kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. İlgili kaynaklara göre, aynı gün içinde İsrail'de 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 132 kişi yaralanmıştır. Gazze'deki saldırılarda ise 42 bin 847 Filistinli, bunların 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın olmak üzere, hayatını kaybetmiştir.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapıya da ciddi zarar verilmektedir. Filistin topraklarında ise, 166’sı çocuk olmak üzere 760 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu da 7 Ekim'den bu yana 752 askeri kayıp verdiğini duyurdu.

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