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Filistin'de İsrail Saldırısında Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Yaralandı

Anadolu Ajansı foto muhabiri, Filistin'deki illegal İsrail saldırısında yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:33
Filistin'de İsrail Saldırısında Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Yaralandı

İsrail Saldırısında Yaralanan Muhabir

Filistin topraklarında devam eden gerginlikte, Anadolu Ajansı foto muhabiri, savaş alanında gerçekleştirdiği haber çalışması esnasında yaralandı. Yaralanmanın nedeni, İsrail ordusuna bağlı birliklerin gerçekleştirdiği saldırılar sırasında meydana geldi.

Olayın Detayları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırı sırasında muhabir, olay yerinde bulunuyordu. Yaralı muhabir, derhal hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Durumunun stabil olduğu bildirildi.

Bu olay, Filistin topraklarındaki gerginliğin ve çatışmaların süregeldiğine dair bir başka örnek olarak kaydedildi. Anadolu Ajansı, muhabirlerine yönelik saldırılara dikkat çekerek, özgür haber akışının önemine vurgu yapmaktadır.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimawi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin...

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimawi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Filistin köyü Mugayir çevresinde hasat yapan çiftçilere saldırdı. Filistinliler ve fanatik gruplar arasında olayların çıkması üzerine bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinlilere müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Olayları takip eden AA foto muhabiri Issam Rimawi, bu sırada aracına giderken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Rimawi, Ramallah kentindeki hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimawi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin...

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimawi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Filistin köyü Mugayir çevresinde hasat yapan çiftçilere saldırdı. Filistinliler ve fanatik gruplar arasında olayların çıkması üzerine bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinlilere müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Olayları takip eden AA foto muhabiri Issam Rimawi, bu sırada aracına giderken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Rimawi, Ramallah kentindeki hastaneye kaldırıldı.

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