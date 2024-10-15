Filistin'den BM'ye Acil Müdahale Çağrısı

Filistin, İsrail'in Suçlarını Durdurmak İçin BM'ye Çağrıda Bulundu

Filistin, Birleşmiş Milletler'e (BM), İsrail'in "soykırımını" durdurmak ve Filistin halkını korumak amacıyla acil müdahale çağrısını yineledi.

BM Temsilcisi Mansur, Durumu Bildirdi

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi dönem başkânı İsviçre ile 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a bir mektup gönderdi.

Mansur, mektubunda, "İşgalci güç İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Tehditler

Gazze bölgesinin kuzeyinde yaklaşık 400 bin Filistinlinin yaşamının tehdit altında olduğunu öne süren Mansur, "Hesap sorulmaması ve cezalandırılmaması, İsrail'i bu suçlarda daha da cesaretlendiriyor" dedi.

Son on gün içinde 200'den fazla Filistinlinin "vahşice" hayatını kaybettiğini aktaran Mansur, bazılarının sokaklarda, bazılarının hastanelerde öldüğünü ve sivil halkın güvenli yerlerinin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Çatışmalar Tüm Bölgeyi Tehdit Ediyor

Mansur, Binyamin Netanyahu hükümetinin kışkırttığı çatışmaların bölgedeki tüm halklar için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "İsrail'in soykırımını durdurmak için BM'ye acil müdahale çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.