Filistin'den Uluslararası Topluma İsrail'in Gazze Saldırılarını Durdurma Çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma seslendi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:49
Filistin'den Uluslararası Topluma İsrail'in Gazze Saldırılarını Durdurma Çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yeniden Gazze’ye düzenlediği saldırıların durdurulması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası tepkilerin önemli olsa da, bunların başta sivillerin korunması, gıda ve tıbbi ihtiyaçların karşılaması olmak üzere uluslararası hukukun asgari gerekliliklerini karşılamadığı vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, İsrail’in Filistin halkını topraklarından sürme planlarına karşı da uyarıda bulunarak, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik sürdürülen korkunç katliamların durdurulması için gerçek bir baskı uygulanması gerektiği belirtildi.

İsrail’in bu saldırılarla 2 milyonu aşkın Filistinlinin hayatını çaldığı ifade edildi.

Hamas da yaptığı yazılı açıklamada, Araplar ve Müslümanların Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası platformlarda harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırımın durdurulması için acil önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın, İsrail'in saldırılarını durdurma konusunda ahlaki ve siyasi olarak doğrudan sorumlu olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlamış olan ateşkesi ihlal ederek, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne karşı şiddetli saldırılara yeniden başladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in son 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi ise yaralandı.

Bununla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 49 bin 617'ye, yaralı sayısının ise 112 bin 950'ye çıktığı açıklandı.

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