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Filistin'den Uluslararası Topluma Sert Uyarı: İsrail'in Yıllardır Süren Eylemlerine Tepki Yetersiz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun İsrail'in eylemlerine yeterince tepki vermediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:12
Filistin'den Uluslararası Topluma Sert Uyarı: İsrail'in Yıllardır Süren Eylemlerine Tepki Yetersiz

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yetersizlik Uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun İsrail'in işlediği soykırım ve zorla yerinden etme eylemlerini durdurmak için alınan kararların uygulanmasında yetersiz kaldığına dikkat çekti.

İsrail'in İhlalleri Devam Ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve silahlı milisler tarafından Batı Şeria'nın işgaline devam ettiği ifade edildi. Son dönemde Hırba Tana, Mugayyir, Karyut ve Bettir köyleri ile Mesafir Yatta, Ağvar ve "C" olarak adlandırılan bölgelerde çeşitli olayların gerçekleştiği belirtildi.

Kutsal Değerlere Saldırı ve Hareket Özgürlüğü Kısıtlamaları

Yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin kutsal değerlerine zarar vermeye ve mülklerine erişimi kısıtlamaya devam ettiği vurgulandı. Bu eylemlerin, ordunun koruması altında gerçekleştiği ve aşırı sağcı hükümet sözcülerinin kışkırtmaları ile tetiklendiği iddia edildi.

Uluslararası Toplumdan Gelen Tepki Yetersiz

Bakanlık, soykırım ve tehcir gibi terör eylemlerinin yanı sıra İsrail'in uluslararası kararları hiçe sayma tutumunun uluslararası toplumdan yeterince tepki görmediğini kaydetti. Bu durumun, bölgede daha fazla şiddet olaylarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Yahudi Yerleşimcilerin Varlığı ve Etkileri

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşamaktadır. Uluslararası hukuka göre, bu yerleşim birimleri yasa dışı kabul edilmektedir. Yahudi yerleşimcilerin varlığı, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır.

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Filistin'den Uluslararası Topluma Sert Uyarı: İsrail'in Yıllardır Süren Eylemlerine Tepki Yetersiz

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