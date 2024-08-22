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Filistin Destekçileri Pelosi'nin Canlı Yayınına Müdahale Etti

Filistin yanlısı protestocular, Nancy Pelosi'nin CBS canlı yayını sırasında askeri yardıma karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:36
Filistin Destekçileri Pelosi'nin Canlı Yayınına Müdahale Etti

Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi

Demokrat Parti Kongresi'nde (DNC) eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Illinois eyaletinin Chicago kentinde CBS televizyonuna bir canlı yayın yaparken protestocular tarafından kesintiye uğratıldı. Protestocular, ABD'nin İsrail’e yaptığı askeri yardımların durdurulmasını talep ettikleri duyuldu.

Canlı Yayında Protesto Anları

Program sırasında, Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilme kararı hakkında konuşulduğu esnada protestocular bağırarak dikkat çekti.

Sunucu Stephen Colbert, protestoculara hitap ederek, Pelosi’ye Gazze ile ilgili bir soru yönelteceğini söyledi. Bu sırada Pelosi, “ABD’nin İsrail’e karşı bir taahhüdü var. Bunu yapmak bizim güvenlik çıkarımıza olmuştur.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bunun ardından, “Savaşın medeni bir toplumda yeri yoktur.” ifadesi ile konuşmasına devam etti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Colbert, devam eden protestolar üzerine Pelosi’ye cevap vermek isteyip istemediğini sordu ve protestocuların “ABD’nin Gazze halkını öldürmek için İsrail’e silah sağlamada herhangi bir rolü olmaması gerektiği” çağrısına dikkat çekti.

Pelosi ise, İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözümün gerekli olduğuna inandığını belirterek, “İki devletli bir çözüm olmadan barış olamaz.” dedi. Ayrıca, “Bölgede güvenli bir Yahudi demokratik devleti olan İsrail ve kendi güvenli ülkelerine sahip Filistinliler olmalı.” şeklinde açıklamalar yaptı.

Protestolar devam ederken, Colbert, “Lütfen konuklarımın sözünü kesmeyin.” diyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

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