Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Gaspçılara karşı direniş sürecek'

Filistin'in Kararlılığı Devam Ediyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada, Filistin halkının karşılaştığı zorluklara rağmen, bölgede haklarını savunma kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Abbas, "Halkımız ne olursa olsun oradaki gaspçılara karşı direnç gösterecektir." sözleriyle, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Uluslararası Destek Arayışı

Devlet Başkanı Abbas, uluslararası kamuoyunun desteğini alarak, Filistin'in haklarını korumaya çalışacaklarını da belirtti. Bu direnişin sadece Filistinliler için değil, tüm insanlık için önemli bir değer taşıdığını dile getirdi. Filistin'in özgürlük mücadelesi, tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişe sahip.