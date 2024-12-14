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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suudi Arabistan, İsrail’i Tanımadan Normalleşmeye Hazır Değil

Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecine girmeden önce İsrail'in Filistin'i tanımasını istedi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:52
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suudi Arabistan, İsrail’i Tanımadan Normalleşmeye Hazır Değil

Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan Önemli Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya'nın başkenti Roma'da resmi temaslarda bulundu. Burada, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte önemli mesajlar iletti.

İsrail'in Filistin'i Tanıması Gerekiyor

Abbas, Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecine girmeden önce İsrail'in Filistin’i tanımasını istedi. “Başkenti Doğu Kudüs olan, Filistin olarak 30 yıldır tanıdığımız İsrail Devletinin yanında güvenlik ve refah içinde yaşamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Trump ve Biden ile Görüşmeler

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelere de değinen Abbas, “Suudiler, (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) önce Filistin’i tanımadan İsrail ile normalleşme istemiyor.” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi ile İlgili Açıklamalar

Hamas'ın Gazze'deki durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Abbas, “Gazze’de kontrolü ele almaya hazırız. Gazze’nin yönetimi Filistin Yönetimi tarafından olmalı.” diye belirtti.

Uluslararası Mahkemelere Güven

Abbas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına da değinerek, “Biz, Gazze'deki soykırımın intikamını istemiyoruz. Siyasi ve diplomatik yolları kullanmak istiyoruz.” dedi.

7 Ekim Olayları ve Kınama

7 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Abbas, “İsrailli sivillerin öldürülmesini hemen kınadım ama aynı şekilde Filistinlilerin de.” şeklinde konuştu.

Filistin Yönetimi'nin Rolü

Gazze'deki müzakerelerde Filistin Yönetimi'nin de yer alması gerektiğini vurgulayan Abbas, bu süreçte ABD ve Fransa'nın belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Papa Franciscus ile Görüşme

Vatikan'da Papa Franciscus ile yapılan görüşmeye de değinen Abbas, “Kendisine desteği için teşekkür ettim ve Filistin Devletinin tanınması için Katolik ülkelerle görüşmesini istedim.” diyerek, bu konudaki beklentilerini dile getirdi.

Abbas, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak da, “Ülke halkı için her şeyin en iyi şekilde sonuçlanması temennisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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