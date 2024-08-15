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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan TBMM'de Övgü Dolu Sözler

Abbas, Türkiye'nin Filistin halkına destek veren tutumunu TBMM'de vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:25
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan TBMM'de Övgü Dolu Sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM'ye Seslendi

Filistin'in Devlet Başkanı Mahmoud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Filistin halkının haklarını koruma konusundaki kararlı tutumunu takdirle karşıladığını ifade etti.

Türkiye’nin Rolü

TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada Abbas, Türkiye'nin uluslararası arenada Filistin meselesine verdiği önemi ve Filistin halkının meşru hakları için gösterdiği çabaları vurguladı.

“Türkiye'nin desteği bizim için çok kıymetli” diyen Abbas, bu tür güçlü desteklerin uluslararası toplumda Filistin'in sesi olma yolunda büyük bir adım olduğunu belirtti.

Konuşmasında, Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini ve Erdoğan'ın sürdürücü liderliğini bir kez daha ön plana çıkararak, iki ülkenin kardeşliğinin önemine dikkat çekti.

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