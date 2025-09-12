Filistin Devleti kaçınılmaz: Onsuz barış olmaz — E1 onayı sonrası tepki

Filistin yönetimi, Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin Devleti'nin kaçınılmaz olduğunu vurguladı; Ebu Rudeyne ve Hüseyin eş-Şeyh, E1 onayına tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin bölgede barış ve istikrarın anahtarı olduğunu ve bunun 'kaçınılmaz' olduğunu belirterek, 'Onsuz barış ve güvenlik olamaz.' dedi.

Ebu Rudeyne yazılı açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören 'E1 Projesi'nin ilerletilmesini onaylaması üzerine açıklamada bulundu.

Sözcü, 'Filistin Devleti, Birleşmiş Milletlere (BM) üye 149 ülke tarafından tanındığı gibi tüm dünyanın tanıdığı bir devlettir ve uluslararası tanınmaya devam etmektedir. Bu da bağımsız devletimizin kurulmasının kimsenin iznine veya meşruiyetine ihtiyaç duymadığını teyit etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukukla çeliştiğini, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı uyarınca reddedildiğini, kınandığını ve yasa dışı sayıldığını vurguladı. Ayrıca, Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinin destekçilerinin tüm bölgeyi uçuruma sürüklediği uyarısında bulundu.

Sözcü, barışın imkansız olduğunu belirterek, '1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan barışın imkansız olduğu' görüşünü yineledi ve İsrail hükümetinin barışla ilgilenmediğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ise Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 'Filistin Devleti, ezilen işgal altındaki halkların zaferi ve işgalcilerin ortadan kalkması kaçınılmazlığıyla gelecektir. İşgal ne kadar kibirli ve zorba olursa olsun, kaderi gitmek olacaktır.' dedi.

Şeyh, gerçekleri askeri güç ve zorbalıkla biçimlendirmenin tarihin akışını değiştirmeyeceğini, halkların özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı iradesinin yenilgiye uğratılmayacağını vurguladı. Ayrıca, 'Ne E1 ne de diğer işgal tedbirleri, Filistin halkının dünyadaki kardeşlerimizin ve dostlarımızın desteğiyle meşru ulusal hedeflerine ulaşmasını engelleyecektir.' ifadelerini kullandı.

Haberde yer verilen bilgilere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören 'E1 Projesi'nin ilerletilmesini onaylamıştı.

