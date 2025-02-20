Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Diyk: 'İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları İlhak Girişiminin Parçası'

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, İsrail'in son bir aydır devam eden Batı Şeria saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın tekrarı olduğunu ve bu durumun Batı Şeria'yı ilhak etme çabalarının bir parçası olduğunu duyurdu.

Ateşkes Sonrası Saldırılar

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusunun "Demir Duvar" adı altında, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği saldırılarda, 56 Filistinli hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. Bölgede ciddi altyapı hasarları meydana geldi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askerleri ve bölgedeki yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ise toplamda 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

İsrail'in Soykırım İddiaları

Diyk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden saldırıların Batı Şeria'daki Filistin halkına karşı soykırım amacı taşıdığını vurgulayarak, "Mülteci kamplarındaki Filistin varlığını hedef alan bu saldırılar, Gazze'deki saldırılarla aynı boyutta." dedi. Ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'da, özellikle kuzey bölgelerinde soykırım uygulamalarını genişlettiğini belirtti.

Uluslararası Toplumun Tepkisi

Diyk, uluslararası toplumun Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeler konusunda büyük ölçüde hemfikir olduğunu ancak bu anlaşmanın pratik sonuçlar doğurmadığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, ABD’nin vetosu nedeniyle olayları engelleme çabalarının yetersiz kaldığına dikkat çekti.

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını artırdıkça Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini de hızlandırdı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyecek söylemlerini sürekli olarak yükseltti. İsrail, 1967 savaşından önceki sınırlara dayanan Doğu Kudüs’ü başkent olarak kabul eden bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ise reddediyor.