Filistin Dışişleri Bakanı: Yarın Tarihi Gün — Daha Fazla Ülke Filistin'i Tanıyacak

Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, yarın bazı ülkelerin Filistin'i tanıyacağını, Gazze'deki soykırım ve açlığın durdurulmasının öncelik olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:10
Şahin: Uluslararası destek artıyor, öncelik Gazze’nin korunması

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Ramallah'taki Filistin Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada yarına işaret ederek önemli bir döneme girdiklerini duyurdu. Haber, Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından paylaşıldı.

Şahin, 'Filistin için bu haftanın çok verimli ve önemli olacağının altını çizerek', 'Filistin meselesine ilişkin küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edileceği bir haftaya giriyoruz' ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara değinen Şahin, 'Bu aşamada Filistin hükümetinin en öncelikli meselesi, Gazze'deki soykırım savaşı ve açlığı durdurmanın yanı sıra zorla yerinden etmenin önüne geçmek ve Filistin halkını korumaya almaktır' diye konuştu.

Uluslararası toplumun Filistin halkının haklarından yana bir duruş sergilediğini belirten Şahin, Filistin diplomasisinin daha fazla destek toplamak için aktif çaba sarf ettiğini vurguladı.

Şahin, önümüzdeki günlerde bir grup ülkenin Filistin devletini tanıyacağını belirterek, 'Yarın daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağı tarihi bir güne tanık olacağız. Filistin devletini tanıma ise İsrail'in Filistin toprakları üzerinde egemenliği olmadığı anlamına geliyor.' sözlerini paylaştı.

Dışişleri Bakanı, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere teşekkür ederken dünyadaki diğer ülkelere de Filistin'i tanıma çağrısı yaptı.

Tarihi bağlamda, Filistin Devleti bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147'si tarafından tanındı. New York'ta yarın yapılacak BM 80. Genel Kurulu oturumunda 10 ülkenin daha Filistin'i tanımasıyla tanıyan ülke sayısının 157'ye çıkması öngörülüyor.

