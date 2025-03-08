Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Topluma Çağrı: Filistinli Kadınların Güvenliği Sağlanmalı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Filistinli kadınlara uluslararası koruma sağlama sorumluluğunu hatırlatarak, onların güvenlik ve barış içinde yaşama haklarına imkan tanıma çağrısında bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli kadınların, İsrail'in suçları ve yıkıcı politikalarından en fazla zarar gören ve etkilenen kesim olduğu" vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonucunda 12.298'den fazla kadının hayatını kaybettiği ve çok sayıda kadının zorla yerinden edildiği belirtildi.

Bakanlık, 21 Filistinli kadının işgal hapishanelerinde maruz kaldığı sert ve insanlık dışı gözaltı koşullarına, işkencelere, hücre hapsine ve tıbbi ihmallere dikkat çekti. Filistinli kadınların, savaşın en ağır sonuçlarını taşıdığı ve hayatta kalma mücadelesinin merkezinde yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma yine bir çağrı yapılarak, Filistinli kadınların güvenliği ve haklarının korunması için gereken adımların atılması istendi.