Filistin'e Destek Çağrısı Ayasofya'da Yükseldi

Ayasofya'da Filistin'e Destek Eylemi

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin çağrısıyla, Filistin'e Destek Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları Ayasofya Meydanı'nda bir araya geldi. Eylemde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ceylan manifestoyu okudu.

Filistin'deki Soykırım Gerçeği

Ceylan, konuşmasında, "Filistin'de ve Gazze'de soykırım 7 Ekim'de başlamamıştır. Bu süreç, 1918'den bu yana süregelen bir soykırımdır" dedi. Ayrıca, İngiliz işgali sonrası Filistin topraklarının kaybına dikkat çekti.

İnsani Haklar ve Acılar

Ceylan, "Filistinlilerin insani hakları kısıtlanıyor, her geçen yıl bölge daralıyor. 105 yıldır bu halk acı bir ölüme terk edilmiştir" diyerek, Filistin halkının yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Hamas ve Bağımsızlık Mücadelesi

Abdullah Ceylan, Hamas'ın bağımsızlık mücadelesinden ve bu direnişin meşruiyetinden bahsederek, "Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş hareketidir" ifadelerini kullandı.

Ümmetin Onur Mücadelesi

Ceylan, "Hamas, tüm dünyanın zulme karşı direnen halklarına ilham olmaktadır" diyerek, Filistin davasının önemini vurguladı. Ayrıca, Batılı değerlerin Gazze'deki durumu ele alış şeklinin iki yüzlülüğüne işaret etti.

İftira ve Sansür

Sosyal medya platformlarında Filistin'deki soykırıma dair bilgilendirmenin sansürlendiğinden yakınan Ceylan, İslam dünyasının tutumunu da eleştirdi.

Son Söz: Direniş Devam Edecek

Ceylan, Filistin halkının hala umudunu koruduğunu ve bu bağımsızlık mücadelesini her daim sürdüreceklerini belirtti. Ayasofya'dan tüm dünyaya seslenerek, "Hamas'a selam, direnişe devam" dedi.