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Filistin'e Destek İçin Ayasofya Meydanı'nda 'Şehit Heniyye'den Son Çağrı' Eylemi Düzenlenecek

Filistin'e Destek Platformu, şehit İsmail Heniyye'nin anısını yaşatmak için yarın Ayasofya'da büyük bir eylem gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:12
Filistin'e Destek İçin Ayasofya Meydanı'nda 'Şehit Heniyye'den Son Çağrı' Eylemi Düzenlenecek

Filistin'e Destek İçin Ayasofya'da Buluşma

Filistin'e Destek Platformu, yarın Akşam saat 18:30'da Ayasofya Meydanı'nda 'Şehit Heniyye'den Son Çağrı' eylemine tüm vatandaşları davet ediyor. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eylemin amacını ve önemini vurguladı.

Önder İmam Hatipliler Derneği'nden Çağrı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ceylan, eylemi duyurarak, "İsmail Heniyye'nin çağrısı kesinlikle etkisiz kalmayacak, onun hatırası için toplanıyoruz," dedi. Ceylan, Tahran'da suikaste uğrayan Heniyye'nin, İslam dünyasının büyük liderlerinden biri olduğunu ifade etti.

Heniyye’nin Vasiyeti

Ceylan, "Heniyye'nin son çağrısı, tüm İslam ülkelerini Gazze'deki direnişe destek vermeye çağırdı. Biz de bu çağrıyı yaşatmak için toplandık," şeklinde konuştu. Yarın yüz binlerce kişinin katılımıyla büyük bir davanın savunulacağına da dikkat çekti.

İlim Yayma Cemiyeti'nden Duygusal Mesaj

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Heniyye'nin vefatından önce yaptığı çağrıyı hatırlatarak, bu durumun insanlık açısından büyük bir yara olduğunu belirtti. Tülün, "Yarın bir duruş sergileyeceğiz, zalimlere seslenmek için meydanlarda olacağız," dedi.

Toplumsal Refleksleri Göstereceğiz

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, "İnsanlar hala bir araya geliyor ve bu konudaki toplumsal reflekslerini sürdürüyor. Biz yarın Ayasofya'da toplanarak, bu vasiyeti yerine getireceğiz," dedi.

Ayasofya Meydanı'nda düzenlenecek bu anlamlı etkinliğe, tüm vatandaşların katılımı teşvik ediliyor. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve mazlumların sesi tüm dünyaya duyurulacak.

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