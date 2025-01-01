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Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Eylem Başladı

Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde 'Gazze'deki Soykırımı Durdurun' pankartıyla katılımcılar, Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:35
Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Eylem Başladı

Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Eylem Başladı

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, Milli İrade Platformu öncülüğünde, Filistin'deki katliamların durdurulması amacıyla Galata Köprüsü'nde büyük bir eylem düzenledi. Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen etkinlikte katılımcılar, 'Gazze'deki Soykırımı Durdurun' yazılı dev pankart ve Türk ile Filistin bayrakları ile alanda yer aldı.

Coşkulu Katılım ve Sloganlar

Etkinliğe katılanlar, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) öncülüğünde 'Dünyayı uyandırıyoruz', 'Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' ve 'Bir güneş doğuyor' gibi sloganlarla etkinliği destekledi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camileri önünde toplanan katılımcılar, kortejler oluşturarak Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.

Köprüye çıkan yolların kapatılması nedeniyle yürüyüşe katılanlar, belirlenen noktalardan yürüyerek veya teknelerle alana ulaştı. Teknedeki vatandaşlar, meşaleler yakarak Türk ve Filistin bayrakları sallayarak coşkuya eşlik etti.

Güvenlik Önlemleri ve Katılımcılar

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında yer alan dev pankart, izleyicilerin dikkatini çekti. Katılımcılar, 'Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim' ve 'Bir güneş doğuyor' yazılı dövizler taşıdı. Eyleme katılanlar, sloganlar atarak tekbir getirirken, müzik eşliğinde ellerindeki bayrakları salladı.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi birçok önemli isim de katıldı. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de alanda yer aldı.

Galata Köprüsü'nde basın için kurulan platformda 'ForFairFuture (Adil Gelecek İçin)' yazılı etiketler, dev ekranlar ve ses sistemi için kolonlar yerleştirildi. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, etkinlikte eserlerini seslendirdi ve katılımcılar, konuşmalarıyla gösteriye katıldı.

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