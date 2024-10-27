Filistin'e Destek İçin İstanbul'da Gösteri Düzenlendi

İstanbul'da Filistin'e Destek Gösterisi

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrailli diplomatların bulunduğu İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için bir araya geldi. Eylem, ikindi namazının ardından, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi bahçesinde toplandılar.

Tekbirler ve Pankartlarla Destek Mesajı

Katılımcılar, tekbir getirdikleri sırada Gazze halkına desteklerinin simgesi olarak pankartlar açtılar. Daha sonra kalabalık, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Yaşasın ümmet dayanışması" ve "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde slogan attı.

Kubilay Aşkın Durdağ'ın Açıklamaları

Etkinlikte, platformun adına konuşan Kubilay Aşkın Durdağ, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların soykırıma dönüştüğünü belirtti. Durdağ, Gazze halkına düzenlenen eylemlerin dünya genelinde büyük destek sağladığını ifade ederek, "Bu kıyam başladığından beri meydanları boş bırakmadınız" dedi.

Birlik Mesajı ve Dua

Durdağ, "Siyonist çete, yalnızca Filistin'de değil, Müslüman toplumların içindeki birliği parçalayıcı faaliyetlerde de bulunmaktadır. Müslümanlar olarak biz tek bir ümmetiz ve zilleti kabul etmeyeceğiz" dedi. Yaşam mücadelesi veren Gazzeliler için yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi.