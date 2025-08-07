DOLAR
Filistin'e Destek Platformu, Gazze İçin Yürüyüş Düzenliyor

Filistin'e Destek Platformu, 9 Ağustos'ta Gazze için fener yürüyüşü düzenleyecek. Katılım çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 15:32
Filistin'e Destek Platformu, 9 Ağustos Cumartesi günü Gazze için anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirecek. "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, İsrail'in saldırılarına ve abluka altındaki duruma dikkat çekilecek.

Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, düzenledikleri yürüyüşün sadece bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, "Vatanını savunan insanların yanındayız. Ölümü göre göre açlığa direnen insanların yanında olduğumuzu beyan etmek için sizleri davet ediyoruz," dedi.

Basın Toplantısı Detayları

İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Filistin'e Destek Platformu katılımcılarının 9 Ağustos'ta Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne fenerlerle yürüyüşe katılmaları için çağrıda bulunuldu.

Platform adına konuşma yapan Salih İnce, yürüyüşün amacının sadece bir yürüyüş çağrısı değil, insanlık sorumluluğunu paylaşmak olduğuna dikkat çekti. İnce, "Gazze halkı, 7 Ekim'den sonra eşi benzeri görülmemiş bir ablukayla karşı karşıya kaldı. Bu durum, Filistin halkını cezalandırmayı amaçlayan bir zulüm politikasıdır," sözleriyle durumu özetledi.

İnsani Yardım ve Protesto Mesajları

İnce, İsrail'in hastanelere ve ibadethanelere yaptığı saldırıları uluslararası savaş suçu olarak değerlendirerek, "Gazze'deki açlık politikaları bilinçli bir savaş stratejisi. Çocuklar açlık yüzünden ölüyor; insani yardımlar sistematik olarak engelleniyor," diye ekledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkat çekerek, toplumun bu tür toplanmalarla sesi çıkmasını sağlamak gerektiğini belirtti. Erdoğan, "İsrail'e yönelik boykot çağrısını yineleyerek, soykırıma uğramış bir milletin soykırım yapmasının kara mizah olduğunu," ifade etti.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise, "Gıdaya, suya erişimi engellenen bir halkın ölmemesi gerektiğini vurguladı." Türkiye'de 8 milyar insanın yaşadığı bir dünyada bir halkın insani ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu, "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla 9 Ağustos Cumartesi günü yürüyüş yapacak. İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısına İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sol 3), Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney (sol 4), TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan (sağ 4) da katıldı.

