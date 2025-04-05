Filistin Eğitim Bakanlığı: İsrail Gazze'de 17 Binden Fazla Çocuğu Öldürdü

Filistin Eğitim Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde çoğunluğu öğrenci olan 17 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Eğitim Bakanlığı, her yıl 5 Nisan'da kutlanan "Filistin Çocuk Günü" sebebiyle bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında en büyük hedefin çocuklar ve eğitim olduğu vurgulanarak, işgal güçlerinin okulları yıktığı ve çocukların okullara güvenli bir şekilde ulaşmasını engellediği ifade edildi. Özellikle Gazze Şeridi, Kudüs ve Batı Şeria'daki 'C' bölgesinde yaşayan öğrencilerin günlük zorluklarla karşılaştıkları belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim ve güneydeki El Halil ile Mesafir Yatta'da çocukların her gün sıkıntı yaşadığı ve eğitim haklarından mahrum kaldıkları dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, "17 binden fazla çocuk Gazze'de şehit oldu, bu sayı, çocukların yaşadığı dramın derinliğini yansıtıyor. Her bir rakamın ardında bir hayat hikayesi, anılar ve yaşanmışlıklar var. Tüm bunlara rağmen, daha iyi bir geleceğin en güvenilir garantisi olarak Gazze'de çocuklarımızın eğitim haklarına sıkı sıkıya bağlılığını sürdürüyor. Bakanlık da bu hakkı garanti altına alan alternatiflerle çevrim içi okullar üzerinden eğitimi güçlendirmeye çalışıyor," denildi.

Filistin'in resmi verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin yüzde 60'ını çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.