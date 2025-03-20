Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Cezaevlerinde Filistinli Esirlere İşkence Yapılıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:52
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Cezaevlerinde Filistinli Esirlere İşkence Yapılıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin sık sık kelepçelerle kelepçelenerek kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Cemiyet, bu durumu detaylandırarak, Nefha ve Raymond hapishanelerinde israillilerin şiddetli operasyonlar düzenlediği ve tutuklulara ses bombası attığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, İsrail polisinin tutukluların ellerini sıkı bir şekilde bağladığı ve bu nedenle birçok esirin ellerinin kanadığı ifade edildi. Felaketin boyutlarına dikkat çeken Filistin Esirler Cemiyeti, hapishanelerdeki baskı operasyonlarının arttığına işaret etti. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinli tutukluların çok daha zor koşullara maruz kaldığı vurgulandı.

İsrail polisine ait baskınların arttığı belirtilen açıklamada, ses bombası, plastik mermi ve polis köpeği gibi yöntemlerin daha sık kullanıldığı kaydedildi. Cemiyetin ifadelerine göre, "Kelepçe konusu, cezaevi yönetiminin Filistinli tutuklulara uyguladığı kötü muamele ve işkencenin en belirgin araçlarından biridir" şeklinde oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırı ile birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda büyük bir artış gözlemleniyor. Bu dönemde İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 168'i çocuk olmak üzere 937 Filistinli yaşamını yitirdi ve 7 bine yakın kişi yaralandı.

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