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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Hapishanelerindeki Tıbbi İhmal Uyarısında Bulundu

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik tıbbi ihmal politikasına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 22:56
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Hapishanelerindeki Tıbbi İhmal Uyarısında Bulundu

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Uyarı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik tıbbi ihmal politikasının sürdüğünü duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, avukatların Negev ve Gilboa hapishanelerindeki hasta tutuklular üzerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerden elde edilen yeni bulgular paylaşıldı.

Hasta Tutukluların Durumu

Açıklamada, Gilboa hapishanesinde tutuklu bulunan ve kalp krizi geçirmesi muhtemel kalp zarı rahatsızlığı yaşayan Tulkerim kentinden Refik Kebec'in durumu ele alındı. Kebec'in, tutuklanmadan önce hastanede tedavi gördüğü ve kalp atışını düzenleyici ilaçlar kullandığı belirtildi. Ancak, hapiste iken bu ilaçların verilmediği ve hapishane yönetiminin tedavi sürecini kasıtlı olarak ihmal ettiği ifade edildi.

Diğer yandan, Negev hapishanesi'nde Ağustos ayından beri uyuz hastalığı çeken ve durumu ciddi şekilde kötüleşen Saib Hamayise de ziyaret edildi. Hamayise'nin vücut ağrıları ve çıbanlar yüzünden yaklaşık 15 kilogram kaybettiği bildirildi.

Sağlık Sorunları ve Kayıplar

Ramallah'ın batısındaki Safa kasabasından olan tutuklu Raşid Kerace de avukatı tarafından ziyaret edilerek sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Kerace'nin, soğuk hava nedeniyle artan eklem ağrıları yaşadığı ve son iki ayda toplamda 45 kilogram zayıfladığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishane yönetimini bu tıbbi ihmallerden sorumlu tutarak, uluslararası insan hakları örgütleri ve Kızılhaç'a, tutukluların sağlık durumlarıyla ilgili gerekli adımları atma çağrısında bulundu. Ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10,300 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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