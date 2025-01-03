DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,39 -0,09%
ALTIN
3.025,9 -0,17%
BITCOIN
3.414.127,57 0,88%

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Acil Uyarı: Ebu Safiyye'nin Akıbeti Tehlikede

Filistin Esirler Cemiyeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin akıbetinin tehlikede olduğunu açıkladı. İsrail'in alıkoyduğunu kabul etmemesi endişelere yol açıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:57
Filistin Esirler Cemiyeti'nden Acil Uyarı: Ebu Safiyye'nin Akıbeti Tehlikede

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "zorla kaybettiği binlerce kişiden biri" olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin akıbeti konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

Cemiyetin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin alıkoyduğu uzman doktor Ebu Safiyye'nin, "zorla kaybetme suçuyla karşı karşıya kalan binlerce Gazzeli tutukludan biri" olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Ebu Safiyye'nin alıkonulduğunu inkar ettiği ve zaman geçtikçe doktorun akıbetine yönelik tehlikelerin arttığı belirtildi.

Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta alıkonulduğuna dair net delillerin mevcut olmasına rağmen, işgal güçlerinin benzer açıklamaları tekrar ettiği ifade edildi. Açıklamada, Ebu Safiyye'nin akıbetinden yalnızca İsrail makamlarının sorumlu olduğu kaydedildi.

Uluslararası insan hakları örgütlerinden yardım talep eden Cemiyet, bu konuda etkin bir şekilde devreye girmeleri çağrısında bulundu.

İsrail, Alıkoyduğunu Reddetmekte

Uzman doktor Ebu Safiyye'nin sorgulanmak üzere götürülmeden önce bir İsrail zırhlı aracına doğru yürüdüğü görüntüler kamuoyuna yansımasına rağmen, Tel Aviv’in elinde böyle bir tutuklu bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

İsrail Ordusunun Yanıtı

İsrail-İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), Ebu Safiyye'nin akıbetine ilişkin bilgi talep etti ancak İsrail ordusunun PHRI'ya verdiği yanıtta, "Söz konusu kişinin tutuklandığına ya da gözaltına alındığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını" bildirdiği öğrenildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş de, PHRI aracılığıyla Ebu Safiyye için bilgi talep ettiklerini fakat İsrail tarafının bu ismin tutulduğu iddiasını reddettiğini aktardı. Berş, Ebu Safiyye'nin öldürülmüş olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Kemal Advan Hastanesi'nde Saldırı

İsrail ordusunun 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personeli ve yaralıları zorla dışarı çıkardığı bildirildi. Baskın düzenlenen hastanenin bazı bölümleri ateşe verildi.

Aynı gün yayımlanan görüntülerde, Gazze'deki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Filistinli doktorun, İsrail ordusunun tanklarına karşı beyaz önlüğüyle tek başına yürüdüğü anlar geniş bir yankı uyandırmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne ve Baba Gözaltında
2
Filistin Esirler Cemiyeti'nden Acil Uyarı: Ebu Safiyye'nin Akıbeti Tehlikede
3
Adıyaman'da Baraj Göletinde Alabora Olan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisini Artırıyor
5
Enflasyon Rakamları Açıklandı: Aralık 2024'te Düşüş Gözlendi
6
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 43 Bin Lira Ceza
7
İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak