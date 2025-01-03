Filistin Esirler Cemiyeti'nden Acil Uyarı: Ebu Safiyye'nin Akıbeti Tehlikede

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "zorla kaybettiği binlerce kişiden biri" olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin akıbeti konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

Cemiyetin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin alıkoyduğu uzman doktor Ebu Safiyye'nin, "zorla kaybetme suçuyla karşı karşıya kalan binlerce Gazzeli tutukludan biri" olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Ebu Safiyye'nin alıkonulduğunu inkar ettiği ve zaman geçtikçe doktorun akıbetine yönelik tehlikelerin arttığı belirtildi.

Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta alıkonulduğuna dair net delillerin mevcut olmasına rağmen, işgal güçlerinin benzer açıklamaları tekrar ettiği ifade edildi. Açıklamada, Ebu Safiyye'nin akıbetinden yalnızca İsrail makamlarının sorumlu olduğu kaydedildi.

Uluslararası insan hakları örgütlerinden yardım talep eden Cemiyet, bu konuda etkin bir şekilde devreye girmeleri çağrısında bulundu.

İsrail, Alıkoyduğunu Reddetmekte

Uzman doktor Ebu Safiyye'nin sorgulanmak üzere götürülmeden önce bir İsrail zırhlı aracına doğru yürüdüğü görüntüler kamuoyuna yansımasına rağmen, Tel Aviv’in elinde böyle bir tutuklu bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

İsrail Ordusunun Yanıtı

İsrail-İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), Ebu Safiyye'nin akıbetine ilişkin bilgi talep etti ancak İsrail ordusunun PHRI'ya verdiği yanıtta, "Söz konusu kişinin tutuklandığına ya da gözaltına alındığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını" bildirdiği öğrenildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş de, PHRI aracılığıyla Ebu Safiyye için bilgi talep ettiklerini fakat İsrail tarafının bu ismin tutulduğu iddiasını reddettiğini aktardı. Berş, Ebu Safiyye'nin öldürülmüş olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Kemal Advan Hastanesi'nde Saldırı

İsrail ordusunun 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personeli ve yaralıları zorla dışarı çıkardığı bildirildi. Baskın düzenlenen hastanenin bazı bölümleri ateşe verildi.

Aynı gün yayımlanan görüntülerde, Gazze'deki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Filistinli doktorun, İsrail ordusunun tanklarına karşı beyaz önlüğüyle tek başına yürüdüğü anlar geniş bir yankı uyandırmıştı.