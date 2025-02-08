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Filistin Esirler Cemiyeti'nden Şok Açıklama: Salıverilen Esirler Vahşetin İzlerini Taşıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, salıverilen esirlerin sağlık durumlarıyla cezaevlerindeki vahşeti gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:27
Filistin Esirler Cemiyeti'nden Şok Açıklama: Salıverilen Esirler Vahşetin İzlerini Taşıyor

Filistin Esirler Cemiyeti Açıklama Yaptı

Filistin Esirler Cemiyeti, Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen esir takası sırasında serbest bırakılan Filistinlilerin durumu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "183 esirin özgürlüğüne kavuşmasından sonra mahkumların dış görünümleri ve sağlık durumları, işgal hapishanelerinde maruz kaldıkları vahşetin boyutunu yansıtıyor" denildi.

Esirlerin Sağlık Durumu Kötü

Salıverilen esirlerin çoğunun sağlık durumunun kötü olduğu ve hastanelere nakledilmeleri gerektiği aktarılırken, açıklamada yer alan bilgilere göre, yetkili kurumların ortaya koyduğu veriler, esirlere yönelik en çok işkence, tıbbi ihmal, aç bırakma, sistematik aşağılama ve darp gibi suçların işlendiğini ortaya koydu.

İsrail Cezaevlerinde Durum

Gazze'den alıkonulanlar hariç, İsrail cezaevlerinde 10 binden fazla esir olduğu belirtildi. Bu esirlerin yüzlercesinin zorla kaybetme suçuna maruz kaldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin yalnızca Filistinli esirlere değil, ailelerine de eziyet ettiği, evlere baskın düzenlediği ve tahrip ettiği hatırlatıldı.

Zamanın Önemi

Açıklamada, zaman faktörünün cezaevlerindeki Filistinlilerin akıbetini etkileyen en önemli unsur olduğu vurgulandı. Tutukluluk süreleri uzayan esirlerin her geçen gün daha büyük tehlike altında olduğu ifade edildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. İlgili anlaşmanın ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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