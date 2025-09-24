Filistin: Gazze'de İsrail soykırımının sona erdirilmesi kararlı eylem gerektiriyor

BMGK'ya açık oturumda Riyad Mansur'un çağrısı

Filistin, Gazze'deki İsrail soykırımının sona erdirilmesinin kararlı eylem gerektiren bir öncelik olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için sıkı önlemler almaya çağırdı.

BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'nın Orta Doğu'daki durumu, Filistin meselesi de dahil olmak üzere görüşmek üzere düzenlediği açık oturumda konuştu.

Mansur, 'Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ertelenemeyecek ve kararlı bir eylem gerektiren en önemli önceliktir. Tek başına derhal bir ateşkes, iki milyondan fazla Filistinlinin ve 20 İsrailli esirin hayatını kurtarabilir.' dedi.

BM Daimi Temsilcisi Mansur, İsrail'in yol açtığı kıtlığa derhal son verilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden güçlerini tamamen çekmesi ve Filistin halkının özgürlüğe ve onuruna kavuşması çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırılarının uzamasını ve tırmanmasını önlemek için sıkı önlemlere ihtiyaç olduğunu belirten Mansur, bu tür önlemleri alan ülkelere teşekkürlerini iletti.

Mansur ayrıca, 'Filistin halkı on yıldır varlığının inkar edilmesinin acısını çekiyor ve şimdi bir kez daha ulusumuzu yok etme girişimiyle karşı karşıya.' ifadelerini kullandı.

Filistin'in hem sözde hem de eylemde barışa bağlı kaldığını yineleyen Mansur, 'Biz taahhütlerimizi yerine getiriyoruz ve İsrail'in de taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor' diyerek uluslararası toplumdan somut adımlar talep etti.