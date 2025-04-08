Filistin: Gazze'deki Morag Koridoru inşası uluslararası hukuka aykırı

Filistin Cumhurbaşkanlığı'ndan Sert Açıklama

Filistin Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri parçalamak üzere oluşturduğu "Morag Koridoru"nun, İsrail'in Gazze üzerindeki gayrimeşru kontrolünü pekiştirdiğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Uluslararası Hukuka Aykırılık İddiası

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yayımlanan açıklamada; "İsrail işgalinin Gazze'nin geri kalanından Refah şehrini ayıran Morag Koridoru'nu inşa etme çabası, Gazze'yi sürekli kontrol altına alma ve izole yerleşim alanlarına bölme planı, uluslararası hukukun ve meşru uluslararası kararların açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

ABD'den Yardım Çağrısı

Cumhurbaşkanlığı, Filistin Devleti'nin Gazze'yi yeniden inşa edebilmesi için ABD'nin, yardımların Gazze'ye girişine izin vermesi ve İsrail ordusunu Gazze'den tamamen çekilmeye zorlamasını talep etti.

İsrail'in Saldırıları ve Morag Koridoru

İsrail'in Gazze'nin güneyini parçalamak için başlattığı "Morag Koridoru" girişimi kınandı. Açıklamada, bu durumun İsrail'in Gazze üzerindeki kontrolünü pekiştirdiği ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Ateşkesin Bozulmasının Sonuçları

İsrail ordusunun, 18 Mart'ta geçerli ateşkesi bozmasının ardından, Gazze Şeridi çevresinde %18'lik bir alanı işgal ettiği ve birçok kentte zorla tahliye emirleri yayınladığı bildirildi. Ayrıca, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru da yeniden işgal edildi.

Büyük Kayıplar ve Yardım Engelleri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 18 Mart'tan itibaren 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3647 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin üçte ikisini kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor. Aynı zamanda, insani yardımların engellenmesi nedeniyle tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanmaktadır.