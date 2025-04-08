DOLAR
37,97 0,45%
EURO
41,81 -0,18%
ALTIN
3.637,88 -0,12%
BITCOIN
2.903.511,84 0,78%

Filistin: Gazze'deki Morag Koridoru inşası uluslararası hukuka aykırı

Filistin Cumhurbaşkanlığı, Morag Koridoru'nun inşasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve İsrail'in kontrolünü pekiştirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:33
Filistin: Gazze'deki Morag Koridoru inşası uluslararası hukuka aykırı

Filistin Cumhurbaşkanlığı'ndan Sert Açıklama

Filistin Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri parçalamak üzere oluşturduğu "Morag Koridoru"nun, İsrail'in Gazze üzerindeki gayrimeşru kontrolünü pekiştirdiğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Uluslararası Hukuka Aykırılık İddiası

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yayımlanan açıklamada; "İsrail işgalinin Gazze'nin geri kalanından Refah şehrini ayıran Morag Koridoru'nu inşa etme çabası, Gazze'yi sürekli kontrol altına alma ve izole yerleşim alanlarına bölme planı, uluslararası hukukun ve meşru uluslararası kararların açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

ABD'den Yardım Çağrısı

Cumhurbaşkanlığı, Filistin Devleti'nin Gazze'yi yeniden inşa edebilmesi için ABD'nin, yardımların Gazze'ye girişine izin vermesi ve İsrail ordusunu Gazze'den tamamen çekilmeye zorlamasını talep etti.

İsrail'in Saldırıları ve Morag Koridoru

İsrail'in Gazze'nin güneyini parçalamak için başlattığı "Morag Koridoru" girişimi kınandı. Açıklamada, bu durumun İsrail'in Gazze üzerindeki kontrolünü pekiştirdiği ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Ateşkesin Bozulmasının Sonuçları

İsrail ordusunun, 18 Mart'ta geçerli ateşkesi bozmasının ardından, Gazze Şeridi çevresinde %18'lik bir alanı işgal ettiği ve birçok kentte zorla tahliye emirleri yayınladığı bildirildi. Ayrıca, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru da yeniden işgal edildi.

Büyük Kayıplar ve Yardım Engelleri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 18 Mart'tan itibaren 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3647 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin üçte ikisini kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor. Aynı zamanda, insani yardımların engellenmesi nedeniyle tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!