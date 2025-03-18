Filistin, Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin Uluslararası Müdahale Talep Ediyor

Filistin, İsrail'in Gazze'deki soykırıma karşı acil uluslararası müdahale çağrısı yaparak, sivil can kayıplarını kınadı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:55
Filistin, Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin Uluslararası Müdahale Talep Ediyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği operasyonları soykırım olarak nitelendirerek, acil uluslararası müdahale talep etti. Bakanlık, işgal altında olan bölgelerdeki saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının güçlü bir şekilde kınandığı ve bu saldırılarda çocuklar, kadınlar ve savunmasız sivillerin hayatını kaybetmesinin, uluslararası yükümlülüklerin ihlali anlamına geldiği belirtildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, bu tür saldırıların, Filistin devletinin yeniden yapılanma çabalarını olumsuz etkilediğini öne sürdü. Gazze'nin yeniden yapılanması için uluslararası topluma seslenerek, saldırıların derhal durdurulması için kararlı bir tutum sergilemesini istedi.

Ateşkesin İhlali ve Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan gelen açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı. Ayrıca, ateşkesin ihlal edilmesinin ardından, Hamas’ın, İsrail’in sözlerini tutmadığını ve tekrar soykırıma başladığını belirttiği aktarıldı.

İsrailli esirlerin aileleri ise, Netanyahu hükümetini ateşkesi bozmakla ve esirleri geri getirmeyi gerekçe göstererek savaşın yeniden başlatılmasını sağlamalarından dolayı eleştirerek, bu durumu "tam bir aldatmaca" olarak nitelendirdi.

İsrail'deki muhalefet partileri de, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alırken siyasetteki gerginliklerin arttığına dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

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